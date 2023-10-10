Семенов Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Степан Павлович

Семенов Степан Павлович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1826

Сын: Семенов Василий Степанович

Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Семенов Федор Степанович

Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Семенов Михайло Степанович

Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Семенова Матрона Степановна

Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Семенов Иван Степанович

Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Семенова Настасья Степановна

Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Семенов Павел Степанович

Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Марья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close