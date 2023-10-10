Семенов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Семенов Василий Степанович
Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Семенов Михайло Степанович
Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Семенова Матрона Степановна
Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Семенова Настасья Степановна
Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Семенова Марья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно