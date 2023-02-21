Калиганова (Киреева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиганова (Киреева) Любовь Николаевна

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Место рождения

Россия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка

Дата рождения

13.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935

Отец: Киреев Николай Иванович

Мать: Киреева Прасковья Николаевна

Россия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка
Бракосочетание
02.07.1955 ст.

Муж: Калиганов Виктор Егорович

Узбекистан, станция Урсатьевская
Рождение ребёнка
13.10.1957

Сын: Калиганов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Калиганов Виктор Егорович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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