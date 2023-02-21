Калиганова (Киреева) Любовь Николаевна
Место рожденияРоссия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка
Дата рождения13.01.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1935
Россия, Воронежская область, Панинский район, с.Дмитриевка
Бракосочетание
02.07.1955 ст.
Узбекистан, станция Урсатьевская
Рождение ребёнка
13.10.1957
Сын: Калиганов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Калиганов Виктор Егорович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область