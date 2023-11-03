Буторина (Белова) Платонида Феофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Белов Феофан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1902
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 18 лет Ишимского уезда деревни Дубровной, крестьянская дочь.
Рождение ребёнка
26.07.1904
Дочь: Параскева Федосеевна
Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: Буторина Александра Федосеевна
Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов
Анна Флоровна Буторина, Родной брат отцу Роман
Рождение ребёнка
26.02.1908
Дочь: Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов
Рождение ребёнка
11.04.1911
Дочь: Анастасия Федосеевна
Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов
Смерть
Неизвестно