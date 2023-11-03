Буторина (Белова) Платонида Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина (Белова) Платонида Феофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Белов Феофан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1902

Муж: Буторин Федосей Семенов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 18 лет Ишимского уезда деревни Дубровной, крестьянская дочь.
Рождение ребёнка
26.07.1904

Дочь: Параскева Федосеевна

Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов

Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: Буторина Александра Федосеевна

Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов

Анна Флоровна Буторина, Родной брат отцу Роман
Рождение ребёнка
26.02.1908

Дочь: Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов

Рождение ребёнка
11.04.1911

Дочь: Анастасия Федосеевна

Отец ребёнка: Буторин Федосей Семенов

Смерть
Неизвестно
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