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Пилипенко Фёкла Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пилипенко) Александра (Шура) Николаевна

Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.11.1920

Сын: Пилипенко Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.04.1924

Сын: Пилипенко Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.02.1928

Дочь: Спицина(Пилипенко) (Пилипенко) Анастасия (Таисия) Николаевна

Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.08.1932

Сын: Пилипенко Илья Николаевич

Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.06.1946

Дочь: Герасименко(Пилипенко) (Пилипенко) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Онкология(рак желудка)

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