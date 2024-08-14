Пилипенко Фёкла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пилипенко) Александра (Шура) Николаевна
Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.11.1920
Сын: Пилипенко Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.04.1924
Сын: Пилипенко Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1928
Дочь: Спицина(Пилипенко) (Пилипенко) Анастасия (Таисия) Николаевна
Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1932
Сын: Пилипенко Илья Николаевич
Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.06.1946
Дочь: Герасименко(Пилипенко) (Пилипенко) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Пилипенко Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Онкология(рак желудка)