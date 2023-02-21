Яковлев Ефим Деевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Ефим Деевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: Яковлева Марфа Марковна

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