Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Матвеевна

Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1902

Сын: Илюхин Платон

Отец ребёнка: Илюхин Терентей Солдат

Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1905

Сын: Илюхин Степан Терентьевич

Отец ребёнка: Илюхин Терентей Солдат

с.Красное Тенишево, Камско-Устьинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюхин Терентей Солдат

Смерть
Неизвестно
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