Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1902
Сын: Илюхин Платон
Отец ребёнка: Илюхин Терентей Солдат
Барское Тенишево Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.05.1905
Сын: Илюхин Степан Терентьевич
Отец ребёнка: Илюхин Терентей Солдат
с.Красное Тенишево, Камско-Устьинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно