Варлаков Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлаков Илья Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1821
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Варлаков Фрол Ильич

Мать ребёнка: Варлакова Елизавета Васильевна

Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шувалова Павлина Ильинична

Мать ребёнка: Варлакова Елизавета Васильевна

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