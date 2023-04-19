Варлаков Илья Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1821
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Варлаков Фрол Ильич
Мать ребёнка: Варлакова Елизавета Васильевна
Могутовский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шувалова Павлина Ильинична
Мать ребёнка: Варлакова Елизавета Васильевна