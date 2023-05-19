Бушуев Александр Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.08.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 26.08.1905 ст.
Отец: Бушуев Александр Лукин
Мать: Бушуева Анна Фомина
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 129 стр. АП 39
Крещение
28.08.1905 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 129 стр. АП 39
Место жительства
1920
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36136#179
Смерть
Неизвестно