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Бушуев Александр Александров

Место рождения

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 26.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.08.1905 ст.

Отец: Бушуев Александр Лукин

Мать: Бушуева Анна Фомина

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 129 стр. АП 39
Крещение
28.08.1905 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 129 стр. АП 39
Место жительства
1920
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36136#179
Смерть
Неизвестно
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