Марфа Яковлева
Место рождения
Дата рождения27.08.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1797
Отец: Яков Анисимов
Мать: Татьяна Матвеева
МК-1797 27.08.1797 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Якова Анисимова жена Татьяна ИЛЬИНА родила дочь Марфу которая крещена того же числа Восприемницею была дочь его девка Анна Яковлева - р... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно