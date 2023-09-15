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Марфа Яковлева

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

27.08.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1797

Отец: Яков Анисимов

Мать: Татьяна Матвеева

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1797 27.08.1797 Той же вотчины деревни Кладова у крестьянина Якова Анисимова жена Татьяна ИЛЬИНА родила дочь Марфу которая крещена того же числа Восприемницею была дочь его девка Анна Яковлева - р... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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