Круглина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглина Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1893

Дочь: Дешкина Пелагия Николаевна

Отец ребёнка: Круглин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
22.10.1896

Сын: Круглин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Круглин Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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