Круглина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1893
Дочь: Дешкина Пелагия Николаевна
Отец ребёнка: Круглин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
22.10.1896
Сын: Круглин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Круглин Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно