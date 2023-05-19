Шамадыков Саранг
Место рождения
Дата рождения28.09.1988
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1988
Отец: Уланкаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамадыков Мерген
Мать ребёнка: Шамадыкова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галсана
Мать ребёнка: Шамадыкова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эвина
Мать ребёнка: Шамадыкова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамадыкова Евгения