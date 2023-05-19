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Шамадыков Саранг

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Место рождения

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия

Дата рождения

28.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1988

Отец: Уланкаев Николай

Мать: Шамадыкова Вера Сергеевна

Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамадыков Мерген

Мать ребёнка: Шамадыкова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галсана

Мать ребёнка: Шамадыкова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эвина

Мать ребёнка: Шамадыкова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамадыкова Евгения

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