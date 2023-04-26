Ермаков Петр Иванович
Место рожденияд.Липовка, Альшеевский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Иван Ильич
д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д.Липовка, Альшеевский р-н
Смерть
Неизвестно