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Ермаков Петр Иванович

Место рождения

д.Липовка, Альшеевский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Иван Ильич

Мать: Ермакова Агафья Ильинична

д.Липовка, Альшеевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д.Липовка, Альшеевский р-н
Смерть
Неизвестно
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