Башкова Татьяна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Базуева (Башкова) Мария (Марфа) Андреевна
Отец ребёнка: Башков Андрей Петрович
Большая Тарта, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край