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Башкова Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Суда, Уинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Суда, Уинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Базуева (Башкова) Мария (Марфа) Андреевна

Отец ребёнка: Башков Андрей Петрович

Большая Тарта, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край

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