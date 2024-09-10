Соколов Феодор Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Сергей Феодорович
Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1871
Рождение ребёнка
28.12.1873
Дочь: (Соколова) Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Федорова (Соколова) Анна Феодоровна
Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова
Смерть
Неизвестно