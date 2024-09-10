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Соколов Феодор Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1852

Отец: Соколов Карп Макаров

Мать: Соколова (Белова) Марфа Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Сергей Феодорович

Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1871

Жена: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова

Рождение ребёнка
28.12.1873

Дочь: (Соколова) Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Соколов Иван Феодорович

Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Федорова (Соколова) Анна Феодоровна

Мать ребёнка: Соколова (Жарновская) Параскева Петрова

Смерть
Неизвестно

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