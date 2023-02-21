Петелина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петелина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фунтиков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Петелин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Петелин Михаил Степанович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Петелина Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Петелин Михаил Степанович

Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петелина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Петелин Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петелин Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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