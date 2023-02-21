Петелина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фунтиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Петелин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Петелин Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Петелина Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Петелин Михаил Степанович
Тишково, Володарский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петелина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Петелин Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно