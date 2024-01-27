(Бережная) Екатерина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бережной Владимир
Россия Сальск
Рождение ребёнка
28.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бережной Владимир
Россия Сальск
Смерть
Неизвестно