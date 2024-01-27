(Бережная) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бережная) Екатерина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережной Владимир

Россия Сальск
Рождение ребёнка
28.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бережной Владимир

Россия Сальск
Смерть
Неизвестно
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