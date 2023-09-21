Квасов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1995
Дочь: Гончарова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Тамбовцева Светлана Анатольевна
Развод
До 2004
Рождение ребёнка
14.08.2008
Дочь: Квасова Юлия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно