Ваганов Евстафий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти01.12.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
С ?.04.1879 по ?.05.1879
Сын: Ваганова Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Ваганова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Ваганова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ваганов Андрей Евстафьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ваганова Ольга Павловна
Смерть
01.12.1885 ст.