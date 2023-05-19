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Ваганов Евстафий Васильевич

Место рождения

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.12.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ваганов Василий Андреевич

Мать: Ваганова Анисья Константиновна

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С ?.04.1879 по ?.05.1879

Сын: Ваганова Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Ваганова Ольга Павловна

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ваганов Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Ваганова Ольга Павловна

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ваганов Андрей Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Ольга Павловна

Смерть
01.12.1885 ст.
Вепри, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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