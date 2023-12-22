Чуркин Илья Елисеев
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Отец: Чуркин Елисей Кузьмич
Бракосочетание
19.02.1875 ст.
Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.
Дочь: Заикина, Кочина Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.
Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1883 ст.
Дочь: Елизавета Ильинична
Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.1888 ст.
Сын: Чуркин Иван Ильич
Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
28.02.1888 ст.
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1890 ст.
Сын: Чуркин Алексей Ильич
Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно