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Чуркин Илья Елисеев

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Чуркин Елисей Кузьмич

Мать: Чуркина Ульяна Васильевна

Бракосочетание
19.02.1875 ст.

Жена: Чуркина Наталья Андреевна

Владимировская церковь Михаила Архангела
Рождение ребёнка
01.02.1879 ст.

Дочь: Заикина, Кочина Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
18.06.1881 ст.

Сын: Чуркин Александр Ильич

Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
15.09.1883 ст.

Дочь: Елизавета Ильинична

Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1888 ст.

Сын: Чуркин Иван Ильич

Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1888 ст.

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1890 ст.

Сын: Чуркин Алексей Ильич

Мать ребёнка: Чуркина Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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