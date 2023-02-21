Несмелова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНесмелова Надежда Ивановна

Несмелова Надежда Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Иван Иванович

Мать: Зверева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1970

Дочь: Несмелова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Несмелов Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1973

Сын: Несмелов Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Несмелов Александр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close