Несмелова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Иван Иванович
Мать: Зверева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1970
Дочь: Несмелова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Несмелов Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1973
Сын: Несмелов Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно