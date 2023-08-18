Широков Сысой (Сысойко) Еремеев
Место рожденияпоч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1671
Отец: Широков Еремей (Еремка) Афонасьев
Мать: не указана
поч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678