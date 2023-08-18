Широков Сысой (Сысойко) Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШироков Сысой (Сысойко) Еремеев

Широков Сысой (Сысойко) Еремеев

Место рождения

поч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Широков Еремей (Еремка) Афонасьев

Мать: не указана

поч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на Пихтовом раменье Акинки Тебенькова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close