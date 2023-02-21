Христенко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Христенко Прокофий
Мать: Христенко Прасковья
Рождение ребёнка
14.01.1927
Сын: Христенко Алексей
Мать ребёнка: не указана
Казахская ССР
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вераника
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно