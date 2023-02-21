Христенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христенко Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Христенко Прокофий

Мать: Христенко Прасковья

Рождение ребёнка
14.01.1927

Сын: Христенко Алексей

Мать ребёнка: не указана

Казахская ССР
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вераника

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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