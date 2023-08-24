Логинова (Пожилова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Пожилов Федор Петрович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Александр Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
д.6, ул. Уральская, г. Кинель, Самарская обл., Россия
Смерть
1995