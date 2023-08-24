Логинова (Пожилова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Пожилова) Александра Федоровна

Логинова (Пожилова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Пожилов Федор Петрович

Мать: Пожилова Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Александр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
д.6, ул. Уральская, г. Кинель, Самарская обл., Россия
Смерть
1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close