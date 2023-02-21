Бочкарёва (Кислицына) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1933
Рождение ребёнка
17.09.1953
Рождение ребёнка
13.09.1957
Рождение ребёнка
13.05.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочкарёв Виктор
Смерть
Неизвестно