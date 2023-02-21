Бочкарёва (Кислицына) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Кислицына) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1933

Отец: Кислицын Алексей Андреевич

Мать: Логунова (кислицына) Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
17.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Виктор

Рождение ребёнка
13.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Виктор

Рождение ребёнка
13.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Виктор

Смерть
Неизвестно
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