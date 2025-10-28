Майорова (Прокопьева) Зинаида Владимировна 28.11.1980 — найти родственников по фамилии на Familio

Майорова (Прокопьева) Зинаида Владимировна

Автор
ИА
Ардалионов (Столяров) И.

женский, родилась 28.11.1980, Красные Четаи, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Отец
Прокопьев Владимир Иванович16.07.1958 г.р.
Мать
Прокопьева (Элеменкина) Нэлли Валериановна09.01.1956 г.р.
Супруги
Майоров Евгений13.03.1980 г.р.
Дети
Майоров Роман Евгеньевич11.04.2004 г.р.
Майорова Виктория Евгеньевна13.07.2007 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1980

Отец: Прокопьев Владимир Иванович

Мать: Прокопьева (Элеменкина) Нэлли Валериановна

Красные Четаи, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Евгений

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
11.04.2004

Сын: Майоров Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: Майоров Евгений

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
13.07.2007

Дочь: Майорова Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Майоров Евгений

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия

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