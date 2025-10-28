Майорова (Прокопьева) Зинаида Владимировна
женский, родилась 28.11.1980, Красные Четаи, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
ОтецПрокопьев Владимир Иванович16.07.1958 г.р.
МатьПрокопьева (Элеменкина) Нэлли Валериановна09.01.1956 г.р.
Супруги
Майоров Евгений13.03.1980 г.р.
Дети
Майоров Роман Евгеньевич11.04.2004 г.р.
Майорова Виктория Евгеньевна13.07.2007 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1980
Красные Четаи, Красночетайский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майоров Евгений
Рождение ребёнка
11.04.2004
Отец ребёнка: Майоров Евгений
Рождение ребёнка
13.07.2007
Дочь: Майорова Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Майоров Евгений