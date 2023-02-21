Теплова Татьяна Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеплова Татьяна Устиновна

Теплова Татьяна Устиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Теплов Василий Устинович

Отец ребёнка: Теплов Устин Ананьевич

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Фамилия в метрических книгах идет как Тепловы, а в РС как Теплых
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Теплов Григорий Устинович

Отец ребёнка: Теплов Устин Ананьевич

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Устин Ананьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close