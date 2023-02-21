Теплова Татьяна Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Теплов Устин Ананьевич
Фамилия в метрических книгах идет как Тепловы, а в РС как Теплых
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Теплов Григорий Устинович
Отец ребёнка: Теплов Устин Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно