Абрамова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1962

Сын: Абрамов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Абрамов Николай Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Абрамов Николай Платонович

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