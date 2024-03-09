Абрамова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.08.1962
Отец ребёнка: Абрамов Николай Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Абрамов Николай Платонович