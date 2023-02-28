Соколова (Субботина) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Субботина) Елена Витальевна

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Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

12.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Бракосочетание
28.01.1981

Муж: Соколов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.04.1983

Дочь: Соколова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.07.1985

Дочь: Соколова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Соколов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
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