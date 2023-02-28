Соколова (Субботина) Елена Витальевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1981
Рождение ребёнка
06.04.1983
Дочь: Соколова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1985
Дочь: Соколова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Соколов Николай Николаевич