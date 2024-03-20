Plint Barka
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: {plint} Viļums
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Lehlaus Anne
Мать ребёнка: Plint Marija
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Dzilna Liene
Мать ребёнка: Plint Marija
Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1813
Сын: Plint Pāvuls
Мать ребёнка: Plint Marija
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ewa
Мать ребёнка: Plint Marija
Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Maija
Мать ребёнка: Plint Marija
Смерть
Неизвестно