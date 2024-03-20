Plint Barka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Plint Barka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1804 г.р.
1810 г.р.
1813 г.р.
1816 г.р.
1821 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: {plint} Viļums

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Lehlaus Anne

Мать ребёнка: Plint Marija

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Dzilna Liene

Мать ребёнка: Plint Marija

Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1813

Сын: Plint Pāvuls

Мать ребёнка: Plint Marija

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ewa

Мать ребёнка: Plint Marija

Turna, Valkas novads
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Maija

Мать ребёнка: Plint Marija

Смерть
Неизвестно
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