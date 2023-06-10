Ефремова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1959

Сын: Ефремов Николай Леонидович

Отец ребёнка: Ефремов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Ефремов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Ефремов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Александр Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно