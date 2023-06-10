Ефремова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1959
Сын: Ефремов Николай Леонидович
Отец ребёнка: Ефремов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Ефремов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Михаил Леонидович
Отец ребёнка: Ефремов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Александр Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно