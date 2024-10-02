Красильникова (Вдовина) Ирина Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова (Вдовина) Ирина Пахомовна

Красильникова (Вдовина) Ирина Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Вдовин Пахом Анфиногенов

Мать: Вдовина Мария Карповна

ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_1884_крещение-17.02.1901 пол_Ж_ запись - 12 род. Ирина в деревня Романово у крестьянин Вдовин Пахом Филафеев и законная жена Мария Карпова_... Показать все
Крещение
17.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_1884_крещение-17.02.1901 пол_Ж_ запись - 12 род. Ирина в деревня Романово у крестьянин Вдовин Пахом Филафеев и законная жена Мария Карпова_... Показать все
Бракосочетание
11.04.1901

Муж: Красильников Евфимий Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 51 запись -25_11.04.1901_ жених деревня Романово_крестьянин Красильников Евфимий Иванов в возрасте - 18 (~1883 г.р.) и невеста Вдовина Ирина Пахомова - Девица в возрасте - 17 (... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.