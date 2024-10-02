Красильникова (Вдовина) Ирина Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Вдовин Пахом Анфиногенов
Мать: Вдовина Мария Карповна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_1884_крещение-17.02.1901 пол_Ж_ запись - 12 род. Ирина в деревня Романово у крестьянин Вдовин Пахом Филафеев и законная жена Мария Карпова_... Показать все
Крещение
17.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_1884_крещение-17.02.1901 пол_Ж_ запись - 12 род. Ирина в деревня Романово у крестьянин Вдовин Пахом Филафеев и законная жена Мария Карпова_... Показать все
Бракосочетание
11.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 51 запись -25_11.04.1901_ жених деревня Романово_крестьянин Красильников Евфимий Иванов в возрасте - 18 (~1883 г.р.) и невеста Вдовина Ирина Пахомова - Девица в возрасте - 17 (... Показать все
Смерть
Неизвестно