Жохов Александр Фёдорович
Место рожденияКологривский уезд, Костромской губернии
Дата рождения30.07.1840
Дата смерти02.06.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Кологривский уезд, Костромской губернии
Место жительства
С 1840
Кологривский уезд, Костромской губернии
Смерть
02.06.1872
Место жительства
По 1872