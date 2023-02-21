Жохов Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жохов Александр Фёдорович

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Место рождения

Кологривский уезд, Костромской губернии

Дата рождения

30.07.1840

Дата смерти

02.06.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Кологривский уезд, Костромской губернии
Место жительства
С 1840
Кологривский уезд, Костромской губернии
Смерть
02.06.1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1872
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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