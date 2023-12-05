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Чупраковъ Iаковъ Стефановъ

Место рождения

Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область

Дата рождения

28.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1877 ст.

Отец: Чупраковъ Стефанъ (Степанъ) Трофимовъ

Мать: Чупракова Марiамна (Марина) Димитрiева

Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Крещение
29.10.1877 ст.
Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Восприемники: Варлаамъ Евграфовъ Чупраковъ, Стефанида (Степанида) Трофимова Чупракова
Смерть
Неизвестно
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