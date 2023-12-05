Чупраковъ Iаковъ Стефановъ
Место рожденияФексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Дата рождения28.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1877 ст.
Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Крещение
29.10.1877 ст.
Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Восприемники: Варлаамъ Евграфовъ Чупраковъ, Стефанида (Степанида) Трофимова Чупракова
Смерть
Неизвестно