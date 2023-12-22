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Третьяков Николай Александрович

Место рождения

Воробьевская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

18.11.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1910

Отец: Третьяков Александр Андреевич

Мать: не указана

Воробьевская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
30.08.1938

Дочь: Смирнова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Третьяков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Третьяков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.09.1951

Сын: Третьяков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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