Третьяков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения18.11.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1910
Отец: Третьяков Александр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1938
Дочь: Смирнова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Третьяков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Третьяков Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
29.09.1951
Сын: Третьяков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Третьякова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно