Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова 14.02.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.02.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Ххх Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Ххх Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Ххх Иван

Крещение
15.02.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Павел Платонов Гусев и кр. Ирина Платонова Хренова
Рождение ребёнка
30.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван

Рождение ребёнка
13.01.1936

Сын: Дронов Иван Иванович

Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван

Рождение ребёнка
02.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван

Смерть
Неизвестно

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