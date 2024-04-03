Дронова(Сачкова?) Ххх (Сачкова?) Александра Иванова
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.02.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
15.02.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Павел Платонов Гусев и кр. Ирина Платонова Хренова
Рождение ребёнка
30.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван
Рождение ребёнка
13.01.1936
Сын: Дронов Иван Иванович
Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван
Рождение ребёнка
02.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Ххх Иван
Смерть
Неизвестно