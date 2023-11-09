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Гунылин Иван Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гунылин Матвей Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1900

Сын: Гунылин Николай Иванович

Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова

Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова

Рождение ребёнка
04.12.1910

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гунылина Параскева Фролова

Смерть
До 1917
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