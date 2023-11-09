Гунылин Иван Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гунылин Матвей Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1900
Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова
Рождение ребёнка
04.12.1910
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Гунылина Параскева Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917