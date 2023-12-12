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Зотиков Юрий Дмитриевич
Зотиков Юрий Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Зотиков Дмитрий Иванович
1921 г.р.
Мать
Русанова Лидия Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Зотиков Дмитрий Иванович
Мать:
Русанова Лидия Дмитриевна
Смерть
2003
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