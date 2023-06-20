Сидоров Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.2017
Мать ребёнка: Александрович Сидорова Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Савелий Анатольевич
Мать ребёнка: Александрович Сидорова Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно