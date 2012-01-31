Терентьев Артём Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Артём Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2012

Отец: не указан

Мать: Осадчий Александра Павловна

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