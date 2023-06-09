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Павлов Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Павел

Мать: Павлова Пелагея

Рождение ребёнка
13.03.1937

Сын: Павлов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Павлова Ольга Яковлевна

Старая Торопа, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Павлова Ольга Яковлевна

Смерть
Неизвестно