Павлов Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Павел
Мать: Павлова Пелагея
Рождение ребёнка
13.03.1937
Мать ребёнка: Павлова Ольга Яковлевна
Старая Торопа, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Павлова Ольга Яковлевна
Смерть
Неизвестно