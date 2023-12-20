Шелеметева Марья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Марья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Григорьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шелеметев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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