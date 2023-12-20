Шелеметева Марья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Григорьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шелеметев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Шелеметев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно