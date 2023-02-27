Рогозин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Рогозин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1819
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1822
Сын: Рогозин Кирьян
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Наум
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рогозин Тимофей
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Место жительства
Неизвестно
Верхние Марки, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно