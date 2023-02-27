Рогозин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Рогозин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рогозин Кирьян

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Наум

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Тимофей

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Место жительства
Неизвестно
Верхние Марки, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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