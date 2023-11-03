Иванов Яков Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1888
Отец: Иванов Иван Мамантов
Мать: Иванова Анна Алексеевна
Бракосочетание
30.01.1908
Рождение ребёнка
09.05.1909
Дочь: Таисия Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова
Рождение ребёнка
31.12.1917
Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова
Рождение ребёнка
30.09.1926
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова
Смерть
Неизвестно