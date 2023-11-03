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Иванов Яков Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1888

Отец: Иванов Иван Мамантов

Мать: Иванова Анна Алексеевна

Бракосочетание
30.01.1908

Жена: Иванова Василиса Мартинова

Рождение ребёнка
09.05.1909

Дочь: Таисия Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Иванов Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова

Рождение ребёнка
31.12.1917

Сын: Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова

Рождение ребёнка
30.09.1926

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Василиса Мартинова

Смерть
Неизвестно
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