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Мартемьянова Ирина Николаевна
Мартемьянова Ирина Николаевна
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
21.02.1984
Пол
Женский
Отец
Мартемьянов Николай Иванович
1955 г.р.
Мать
Ходус Инна Владимировна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1984
Отец:
Мартемьянов Николай Иванович
Мать:
Ходус Инна Владимировна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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