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Мартемьянова Ирина Николаевна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

21.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1984

Отец: Мартемьянов Николай Иванович

Мать: Ходус Инна Владимировна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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