Бедова (Клыкова) Мария Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1898
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев
Рождение ребёнка
24.09.1901
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев
Рождение ребёнка
10.03.1909
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев
Рождение ребёнка
10.03.1909
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно