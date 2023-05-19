Бедова (Клыкова) Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедова (Клыкова) Мария Гаврилова

Место рождения

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Бедов Матвей Георгиев

Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1901

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1909

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1909

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Бедов Матвей Георгиев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедов Матвей Георгиев

Смерть
Неизвестно
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