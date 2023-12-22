Вотинцева Ефросиния Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Вотинцев Никифор Трофимович
Отец ребёнка: Вотинцев Трофим Петрович
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Вотинцев Николай Трофимович
Отец ребёнка: Вотинцев Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно