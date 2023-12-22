Вотинцева Ефросиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотинцева Ефросиния Петровна

Вотинцева Ефросиния Петровна

Место рождения

Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Вотинцев Никифор Трофимович

Отец ребёнка: Вотинцев Трофим Петрович

Чернореченское, Оренбургский район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Вотинцев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Вотинцев Трофим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинцев Трофим Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close