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ПОЛИКАРП ВАСИЛЬЕВ
ПОЛИКАРП ВАСИЛЬЕВ
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Место рождения
ПОЧИНОК
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ
1773 г.р.
Мать
ФЕКЛА
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ
Мать:
ФЕКЛА
ПОЧИНОК
Смерть
Неизвестно
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