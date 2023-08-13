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ПОЛИКАРП ВАСИЛЬЕВ

Место рождения

ПОЧИНОК

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: ВАСИЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВ

Мать: ФЕКЛА

ПОЧИНОК
Смерть
Неизвестно
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