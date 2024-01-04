Разугин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разугин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1968

Сын: Рагузин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Рагузина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Рагузина Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагузина Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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