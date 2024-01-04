Разугин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1968
Сын: Рагузин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Рагузина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Рагузина Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно