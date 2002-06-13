Аникеев Александр
Место рождения
Дата рождения09.02.1953
Дата смерти13.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953
Образование
До 1972
Средне-профессиональное образование | Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Бракосочетание
25.01.1975
Жена: не указана
Работа или профессия
После 1975
Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Работа или профессия
После 1975
Слесарь | Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Рождение ребёнка
14.01.1976
Сын: Александрович Игорь
Мать ребёнка: не указана
Воспоминания Юшутиной (Аникеевой) Еленой Витальевной | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/573878397072
Смерть
13.06.2002
Похороны
После 13.06.2002