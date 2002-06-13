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Аникеев Александр

Место рождения

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.02.1953

Дата смерти

13.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1953

Отец: Аникеев Николай Иванович

Мать: Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Образование
До 1972
Средне-профессиональное образование | Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Бракосочетание
25.01.1975

Жена: не указана

Работа или профессия
После 1975
Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Работа или профессия
После 1975
Слесарь | Воспоминания Федотовой (Делашинской) Евгении | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/432718336903
Рождение ребёнка
14.01.1976

Сын: Александрович Игорь

Мать ребёнка: не указана

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Воспоминания Юшутиной (Аникеевой) Еленой Витальевной | Родовой архивный фонд Домрачевых | https://ok.ru/messages/573878397072
Смерть
13.06.2002
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Похороны
После 13.06.2002

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