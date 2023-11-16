Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Андрей

Мать: Марина

Смерть
1802
Лемез Троицкого уезда
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