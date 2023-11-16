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Никита
Никита
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1735
Дата смерти
1802
Пол
Мужской
Отец
Андрей
1718 г.р.
Мать
(Антуфьева) Марина
1717 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец:
Андрей
Мать:
Марина
Смерть
1802
Лемез Троицкого уезда
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